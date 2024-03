POL-S: 34-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (14.03.2024) in eine Gaststätte an der Rohrackerstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Einbrecher schoben den Rollladen eines Fensters nach oben und öffneten dieses zwischen 00.30 Uhr und 08:45 Uhr auf unbekannte Art und Weise. In der Gaststätte wurden die Schubladen durchwühlt und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Täter flüchteten ...

