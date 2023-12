POL-UN: Selm - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Selm

Selm (ots) - Seit Dienstagnachmittag (26.12.2023) wird eine Frau aus Selm vermisst. Ihr Fahrzeug konnte zwischenzeitlich in Bork am Bahnhof aufgefunden werden. Hinweise auf Eigengefährdung liegen vor. Hier der Link zum Fahndungsportal mit dem Lichtbild der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/123150 Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in ...

mehr