Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit für ein E-Bike

Nordhausen (ots)

Am frühen Sonntag Morgen gegen 01:45 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem E-Bike in der Grimmelallee so schnell mit seinem Fahrzeug, das für die Beamten des Inspektionsdienstes der Verdacht bestand, das am Fahrzeug bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Die Beamten führten zunächst eine Verkehrskonmtrolle durch. Neben dem Anfangsverdacht aufgrund der baulichen Veränderung am E-Bike schlug auch bei diesem Verkehrsteilnehmer der Drogenvortest an und reagierte positiv auf Cannabis und Methamphetamine. Das E-Bike wurde für weitere Begutachtungen sichergestellt und der 34-Jährige wurde zur Blutentnahme gefahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell