LPI-NDH: allgemeine Verkehrskontrolle mit Folgen

Nordhausen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion Nordhausen im Pulverhausweg in Nordhausen einen 52-jährigen Fahrer eines Fahrrades im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, das jenes Fahrrad erst am letzten Wochenende gestohlen wurde. Der aktuelle Fahrer wurde in weiterer Folge intensiver ...

mehr