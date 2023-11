Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in St. Ingbert-Oberwürzbach

St. Ingbert-Oberwürzbach (ots)

Am 17.11.23 im Zeitraum zwischen 17:00 und 18:15 Uhr kam es in der Hochscheidstraße in St. Ingbert-Oberwürzbach zu einem Einbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus. Dabei hebelten der oder die Täter ein Fenster auf, um sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Nachdem alle Schränke des Hauses von dem oder den Täter/n durchsucht worden waren, wurde das Haus über eine zum Wald hin gelegene Terrassentür verlassen. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die etwas während der Tat festgestellt haben, oder auch im Vorfeld der Tat bzw. danach Auffälligkeiten vernommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell