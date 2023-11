Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verfolgungsfahrt nach Tankbetrug und Urkundenfälschung BAB 6 Richtung Landesgrenze Frankreich

St. Ingbert (ots)

Am 14.11.2023 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Tankbetrug an einer Tankstelle in St. Ingbert. Hierbei haben zwei bislang unbekannte Täter mehrere Kanister mit Diesel für einen höheren dreistelligen Geldbetrag betankt. Einer Mitarbeiterin der Tankstelle fiel auf, dass benannte Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit ähnlich an der Tankstelle vorgingen und sich immer im Anschluss ohne zu bezahlen von der Örtlichkeit entfernten, weswegen diese die Polizei kontaktierte. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchteten beide Täter mit dem Fahrzeug (schwarzer Cupra Formentor) von der Örtlichkeit. Einer Überprüfung zufolge hatte das Fahrzeug gestohlene Kennzeichen montiert. Im Rahmen einer anschließenden Verfolgungsfahrt auf der BAB6 in FR Frankreich wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, ehe die Täter über die französische Grenze flüchten konnten.

Es wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Urkundenfälschung, Betrug sowie gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizeiinspektion St. Ingbert bittet nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug, den Insassen bzw. generell zum Sachverhalt machen können, sich mit der Dienststelle unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell