POL-IGB: Brand eines Geräteschuppens in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am Morgen des 03.11.2023 kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Brand eines Geräteschuppens auf einem Grundstück in der Jugendheimstraße in St.Ingbert-Rohrbach. Unmittelbar angrenzend an den Schuppen befand sich das Gelände eines Kindergartens. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr St.Ingbert zeitnah unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf den Kindergarten konnte verhindert werden. Während den Löscharbeiten wurde der Kindergarten evakuiert. Personen wurden nicht verletzt. Nach dem derzeitigen Stand konnte das unsachgemäße Betreiben eines Heizofens im Schuppen als Brandursache ermittelt werden.

