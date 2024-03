LPI-NDH: Keller in der Ostrower Straße aufgebrochen

Mühlhausen (ots) - Am Freitagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses An der Unstrut aus. Zeugen hatten mehrere ausgelöste Rauchmelder und eine Rauchentwicklung gemeldet. Bei der Überprüfung stellte die Feuerwehr in einer Wohnung tatsächlich eine Rauchentwicklung fest. Grund hierfür war angebranntes Essen in einem Kochtopf. Ein Sachschaden entstand nicht. ...

