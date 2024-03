Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Unbekannten angegriffen

Nordhausen (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in Nordhausen ereignete, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter soll gegen 19.10 Uhr in der Rückertstraße zwei Fußgänger körperlich attackiert haben, welche hierbei verletzt wurden. Anschließend ergriff der Unbekannte, der mit einem Fahrrad unterwegs war, die Flucht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0075641

