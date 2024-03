LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Personen: Wo sind Xenia F. und Charlott S.?

Leinefelde (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 15 Uhr zum Brand eines Firmengebäudes in der Kunertstraße. Von dem Feuer betroffen sind ersten Erkenntnissen zufolge eine Produktionshalle sowie Büroräume und Wohnungen. Mehrere Bewohner, deren Wohnungen von dem Brand betroffen sind, werden in Notunterkünften untergebracht. Verletzt wurde niemand. Gegenwärtig dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Die Höhe des ...

