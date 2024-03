Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand eines Firmengebäudes

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15 Uhr zum Brand eines Firmengebäudes in der Kunertstraße. Von dem Feuer betroffen sind ersten Erkenntnissen zufolge eine Produktionshalle sowie Büroräume und Wohnungen. Mehrere Bewohner, deren Wohnungen von dem Brand betroffen sind, werden in Notunterkünften untergebracht. Verletzt wurde niemand. Gegenwärtig dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Warum es zum Ausbruch des Brandes kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufnehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell