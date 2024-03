Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Postverteilerzentrum

Beuren (ots)

Nach dem Einbruch in ein Postverteilerzentrum am Dünblick bittet die Polizei um Hinweise möglicher Zeugen. Der oder die Täter drangen zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Unbekannten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0074670

