Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigung an der Umzäunung eines jüdischen Friedhofes

Sondershausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten den Holzzaun der Gedenkstätte Jüdischer Friedhof in der Possenallee in Sondershausen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.20 Uhr, und Donnerstag, 8.40 Uhr. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0075184

