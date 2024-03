Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feueralarmknopf missbräuchlich betätigt

Nordhausen (ots)

Ein ausgelöster manueller Feueralarm sorgte am Mittwoch, kurz nach 16.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Landgrabenstraße für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Das Einkaufszentraum wurde sicherheitshalber geräumt. Die Feuerwehr gab aber schnell Entwarnung - ein Brand war nicht ausgebrochen. Stattdessen stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter das Glas des Feueralarmknopfes zerstört und den Feueralarm auslöst hatten, ohne dass tatsächlich eine Gefahr bestand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Notrufen.

