Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigungen an Kindergarten- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mühlhausen (ots)

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Mittwochmorgen in Mühlhausen. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Außenleuchte im Eingangsbereich des Kindergartens Am Neuen Ufer. Außerdem brachten der oder die Täter ein verfassungswidriges Symbol an der Hauswand auf. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind Personen in der Nähe des Kindergartens aufgefallen, die sich verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0073506

