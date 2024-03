Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Hauswand kollidiert

Ichstedt (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Ichstedt im Kyffhäuserkreis mit einer Hauswand kollidiert. Der 39-Jährige war mit seinem Pkw gegen 6.45 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Ringleben unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug gegen die Wand des Gebäudes prallte. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Drogenvortest verlief bei ihm positiv. Er musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Der Sachschaden an der Hauswand beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Am Auto entstand ein Totalschaden.

