Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Donndorf (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 15.15 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Bahnhofstraße einzudringen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Entwendet wurde demnach nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0073099

