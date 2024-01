FW Alpen: Save the Date - Blaulichttag 2024

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Gemeinsam mit dem DRK Ortsverein Alpen e.V. richten wir am Samstag, den 08. Juni einen Blaulichttag an der Von-Dornik-Straße-Straße in Alpen aus. Im Rahmen des "950 Jahre Alpen Jubiläumsjahres" soll der Blaulichttag die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vor Ort vorstellen. Neben der Feuerwehr und verschiedenen Bereichen des Roten Kreuzes begrüßen wir auch die Polizei NRW.

