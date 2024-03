Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerischer Link

Nordhausen (ots)

Einen vierstelligen Bargeldbetrag verlor eine 29-jährige Frau aus Nordhausen am Dienstag an bislang unbekannte Täter. Die Frau erhielt eine betrügerische SMS, die einen vermeintlichen Paketversand zum Inhalt hatte. Als die Geschädigte den in der Textnachricht enthaltenen Link öffnete und persönliche Daten preisgab, musste sie später feststellen, dass Unbekannte widerrechtlich Geld von ihrem Konto abgebucht hatten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell