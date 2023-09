Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Am Donnerstag missachtete eine 75-Jährige die Vorfahrt und verursachte einen Unfall.

Gegen 20.15 Uhr war die Frau mit ihrem VW Polo in der Dürerstraße unterwegs. An einer Einmündung fuhr sie ungebremst in die Roßbachstraße ein und kollidierte frontal mit einem Baum. Der stand gegenüber der Einmündung. Beim Einfahren missachtete die 75-Jährige zudem die Vorfahrt einer 29-Jährigen. Die kam von links aus Richtung Stauferpark. Nur durch eine Vollbremsung konnte sie eine Kollision mit der 75-Jährigen vermeiden. Die Polizei Göppingen stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Polo-Fahrerin Alkohol getrunken hatte. Ein Arzt nahm ihr deshalb Blut ab. Bei der Kollision mit dem Baum blieb die Frau unverletzt. Am Auto der 75-Jährigen entstand etwa 2.000 Euro, der Baum blieb unbeschädigt.

