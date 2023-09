POL-MK: Schlechter Schilderstreich in Lederhosen

Iserlohn (ots) - Ein 68-Jähriger erhielt am Samstagnachmittag eine SMS seiner angeblichen Tochter. Die falsche Tochter gab an, dass sie eine neue Nummer habe, da ihr altes Handy kaputt sei. Zudem bat sie um zwei Überweisungen. Der Geschädigte überwies daraufhin einen hohen dreistelligen Betrag per ...

mehr