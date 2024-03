LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt

Leinefelde-Worbis (ots) - Am Montag kam es kurz vor 21 Uhr in der Halle einer Bäckerei in der Ernemannstraße zu einem Brand im Bereich eines Backofens. In weiterer Folge löste die Brandmeldeanlage aus, worauf die Mitarbeiter das Gebäude verließen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen ...

mehr