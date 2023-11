Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Unbekannte flüchten vor Verkehrskontrolle

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.11.) flüchteten drei noch Unbekannte fußläufig vor der Polizei, nachdem sie mit einem Auto fuhren und kontrolliert werden sollten. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt wollte den blauen Volkswagen Golf gegen 2 Uhr im Bereich der Nordhäuser Straße kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, fuhren die Unbekannten mit überhöhter Geschwindigkeit weiter und überquerten dabei auch Grünflächen sowie Fußwege. Kurz darauf stoppte das Auto und die drei Insassen flüchteten zu Fuß. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Nach bisherigen Erkenntnissen trug ein Insasse bei der Flucht eine weiße Daunenjacke und eine schwarze Hose. An dem Auto war zur Tatzeit das Kennzeichen "F-EY 48" angebracht. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um ein entwendetes Kennzeichen, das nicht an den Golf gehört. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Hinweise zu den drei geflüchteten Personen werden von der Polizei in Ober-Ramstadt unter der 06154 / 6330-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell