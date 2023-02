POL-ERB: Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Weiher (ots) - Am Mittwochabend (15.02.) wurde in der Ortsdurchfahrt von Mörlenbach Weiher ein geparkter PKW Citroen beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da sich der Unfallverursacher bislang nicht gemeldet hat werden entsprechende Hinweise dazu an die Polizeistation in Heppenheim erbeten. Tel.06252/7060 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation Lampertheim-Viernheim Florianstraße 2 68623 ...

