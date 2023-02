POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Bürstadt (ots) - Ein Container auf einem Baustellengelände in der Lampertheimer Straße geriet in der Nacht zum Freitag (17.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten den Container auf und ließen anschließend eine Säge und einen Staubsauger mitgehen. Hinweise bitte an die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0. ...

