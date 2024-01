Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Polizeieinsatz - 2. Nachtragsmeldung

Gaggenau, Ottenau (ots)

Nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen in der Wilhelm-Busch-Straße konnten die Einsatzkräfte diverse Betäubungsmittel sicherstellen. Ferner wurden Substanzen sowie Gegenstände aufgefunden, die aktuell auf eine strafrechtliche Relevanz untersucht werden. Nach wie vor bestehen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Die weiteren Suchmaßnahmen werden derzeit im Rahmen der Streifentätigkeit fortgeführt.

Pressemitteilung vom 25.01.2024, 15 Uhr

Gaggenau, Ottenau - Polizeieinsatz - Nachtragsmeldung

Die Einsatzmaßnahmen rund um ein Haus in der Wilhelm-Busch-Straße nach einer Bedrohungssituation am Mittwochabend zwischen zwei erwachsenen Personen dauern an. Der Verdächtige konnte bereits am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau angetroffen werden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund einer möglichen Fremd- und/oder Eigengefährdung einer Fachklinik überstellt. Währenddessen wurde die Wohnung des Mannes nach Beweismitteln durchsucht. Hierbei stießen die Einsatzkräfte neben mutmaßlichen Betäubungsmitteln auch auf verdächtige Gegenstände, für deren Sicherstellung Experten hinzugezogen werden müssen. Die Durchsuchung wurde daher in der Nacht unterbrochen und sollte am Donnerstagmorgen fortgeführt werden. Parallel zu den Durchsuchungsmaßnahmen wurde der Mann aus der Fachklinik entlassen. Seither ist er unbekannten Aufenthalts. Aus diesem Grund sind aktuell starke Polizeikräfte mit Einbeziehung von Spezialkräften und Entschärfern unter Beachtung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen in der Wilhelm-Busch-Straße vor Ort. Gegen 14:30 Uhr waren die Durchsuchungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen in dem Haus abgeschlossen. Der Mann konnte nicht angetroffen werden, die polizeiliche Suche geht weiter.

Pressemitteilung vom 25.01.2024, 11:09 Uhr

Gaggenau, Ottenau - Polizeieinsatz

Seit den frühen Abendstunden des Mittwochs laufen in der Wilhelm-Busch-Straße polizeiliche Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit einer ausgesprochenen Bedrohung im persönlichen Umfeld. Ein Mann soll hierbei gegenüber einer Person im privaten Bereich eine erhebliche Straftat angedroht haben. Derzeit ist der Aufenthaltsort des Verdächtigen unbekannt. Aktuell steht ein Haus in der Wilhelm-Busch-Straße im Fokus der polizeilichen Maßnahmen und ist äußerlich abgesperrt.

