POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Rastatt (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am Freitag in den frühen Morgenstunden in Rauental. Bisher unbekannte Täter versuchten sich, mittels eines Hebelwerkzeuges, über einen Kellereingang Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Steinrössel" zu verschaffen. Der 33-jährige Wohnungsinhaber wurde wach und nahm entsprechende "Aufbruchgeräusche" wahr. Als er nach dem Rechten schauen wollte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In ...

