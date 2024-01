Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruchversuch

Rastatt (ots)

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am Freitag in den frühen Morgenstunden in Rauental. Bisher unbekannte Täter versuchten sich, mittels eines Hebelwerkzeuges, über einen Kellereingang Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Steinrössel" zu verschaffen. Der 33-jährige Wohnungsinhaber wurde wach und nahm entsprechende "Aufbruchgeräusche" wahr. Als er nach dem Rechten schauen wollte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In das Haus gelangten die Täter nicht. Die Suche nach der Täterschaft durch die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt verlief ohne den gewünschten Erfolg. An der Kellertüre entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des Kriminalkommissariates Rastatt geführt./vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell