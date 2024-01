Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Betrugsmasche, Hinweise der Polizei

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Eine ältere Frau ist am Donnerstag offenbar Opfer einer Betrugsmasche geworden und dabei um eine Münzsammlung von mehreren Tausend Euro betrogen worden. Im Verlauf mehrerer Anrufe ist es einem unbekannten Mann gelungen, der Dame glaubhaft zu machen, dass sie wegen Steuerhinterziehung durch das Finanzamt in Haft genommen werden soll, wenn sie eine umgehende fünfstellige Zahlung nicht leisten würde. Weitere Anrufe am Donnerstag folgten, bis sich die letztlich Betrogene tatsächlich dazu überreden ließ, einem vermeintlichen Mitarbeiter des Finanzamt gegen 17:15 Uhr mehrere der Sammlerstücke auszuhändigen. Von dem Unbekannten und den Sammlerstücken fehlt seither jede Spur. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Nummern skeptisch. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Hinterfragen Sie verdächtige und nicht alltägliche Situationen. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld heranzukommen.

/ph

