POL-OG: Kehl - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gaggenau, Ottenau (ots) - Die Einsatzmaßnahmen rund um ein Haus in der Wilhelm-Busch-Straße nach einer Bedrohungssituation am Mittwochabend zwischen zwei erwachsenen Personen dauern an. Der Verdächtige konnte bereits am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau im betreffenden Haus angetroffen werden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund einer möglichen Fremd- und/oder ...

mehr