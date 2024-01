POL-OG: Hausach - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Baden-Baden (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 20 Uhr und 20:10 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür Zutritt in ein Anwesen in der Frankenstraße. Der Unbekannte durchsuchte offenbar das gesamte Erdgeschoss, bevor eine im ersten Obergeschoss anwesende Bewohnerin auf den Eindringling aufmerksam wurde und die Polizei verständigen konnte. Ob etwas gestohlen ...

