Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 20 Uhr und 20:10 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür Zutritt in ein Anwesen in der Frankenstraße. Der Unbekannte durchsuchte offenbar das gesamte Erdgeschoss, bevor eine im ersten Obergeschoss anwesende Bewohnerin auf den Eindringling aufmerksam wurde und die Polizei verständigen konnte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

/ph

