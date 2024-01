POL-OG: Kehl - Ermittlungen nach Schlägerei

Baden-Baden, Haueneberstein (ots) - Eine gut verriegelte und gesicherte Wohnungstür eines Hauses in der Goethestraße hat am Mittwoch dem Einbruchsversuch eines Unbekannten standgehalten. Zwischen 8:30 Uhr und 12:15 Uhr versuchte der Einbrecher erfolglos in eine dortige Wohnung einzudringen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. /wo Rückfragen bitte an: ...

