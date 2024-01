Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Radfahrer leicht verletzt

Bühl (ots)

Ein Fahrradfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Als gegen 17:25 Uhr ein von der Schwarzwaldstraße in Ottersweier kommender, 29-jähriger VW-Fahrer, nach links in den Mättiweg abbiegen wollte, übersah er offenbar einen auf der Schwarzwaldstraße talwärts fahrenden Fahrradfahrer. Um eine Kollision zu verhindern führte der Zweiradlenker ein Ausweichmanöver durch und kollidierte mit einer dortigen kleinen Gartenmauer am Straßenrand. Der 33-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Zur Behandlung seiner Blessuren konnte er sich selbständig zu einem Arzt begeben. Am Fahrrad entstand ein noch nicht bezifferter Sachsachaden.

