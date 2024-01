Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Gegen Schutzplanke geprallt

Appenweier (ots)

Eine Audi-Fahrerin ist am Mittwochmittag auf der A5 bei Appenweier in Richtung Basel ins Schleudern geraten. Als Unfallursache kommt eine nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit bei starkem Regen und nasser Fahrbahn in Betracht. Die 35-Jährige prallte mit ihrem Wagen gegen 13:15 Uhr alleinbeteiligt gegen die rechte Schutzplanke, woraufhin Fahrzeugteile über alle Fahrspuren verteilt wurden. Die rechte Fahrspur musste bis zur Räumung und Säuberung der Unfallstelle gesperrt werden. Die glücklicherweise nur leicht verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro beziffert.

