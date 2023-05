POL-OL: Gemeinsamer Ermittlungserfolg +++ Pressemitteilung der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg und der Staatsanwaltschaft Osnabrück

Oldenburg (ots) - In einem Verfahren wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei mit Kraftfahrzeugen durchsuchte die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg am Donnerstag, dem 13.4.2023, unter Leitung der Abteilung für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Oldenburg acht Objekte in Bremen. Dabei wurden vier ...

mehr