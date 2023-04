Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: +++ Gemeinsamer Schlag im Kampf gegen regionalen BTM-Handel +++

Oldenburg (ots)

Seit gestern Nachmittag sitzen drei mutmaßliche Täter wegen BTM-Handel in nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft. Den Festnahmen waren umfangreiche und seit mehreren Monaten andauernde Ermittlungen vorausgegangen. Nachdem sich aus einem gesonderten Verfahren Hinweise auf die fortgesetzte Begehung von Schutzgelderpressungen und Inkasso gegen eine russisch-eurasische Tätergruppierung ergeben hatten, startete die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg ihre Ermittlungen. Die Hinweise zu den Erpressungen verdichteten sich und darüber hinaus ergaben sich auch konkrete Anhaltspunkte für einen schwunghaften Handel mit Marihuana in nicht geringen Mengen. Am vergangenen Montag erfolgte dann der Zugriff und die Umsetzung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse. Nachdem eine Drogenübergabe zwischen einem BTM-Händler und einem Abnehmer in einer Wohnung in Bassum durch die Polizei beobachtet wurde, konnten drei Personen festgenommen werden und die Durchsuchungen in insgesamt 12 Objekten, die sich in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen befinden, beginnen. Neben diversen digitalen und schriftlichen Beweismitteln, drei Fahrzeugen und Bargeldsummen im niedrigen 5-stelligen Bereich wurden insgesamt ca. 2 kg Marihuana (davon 500 Gramm in dem Fahrzeug des Abnehmers) sowie 25 Gramm Kokain beschlagnahmt. In einem Objekt wurden zudem zwei Schreckschusswaffen und ein Teleskopschlagstock gesichert. Bei den drei männlichen, mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen BTM-Händler aus Bassum (27 Jahre alt), und zwei BTM-Lieferanten aus Bremen und Delmenhorst (26 und 44 Jahre alt). Alle drei wurden gestern Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA verbracht. Die Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg müssen sich nun einen Überblick über die beschlagnahmten Beweismittel verschaffen und diese auswerten.

Original-Content von: Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell