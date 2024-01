Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Auseinandersetzung im Nahverkehrszug

Forbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es zu einem Zwischenfall in einem Nahverkehrszug am Bahnhof in Forbach. Ein 47-jähriger Lokführer und ein 17-jähriger Fahrgast sollen dabei in Streit geraten sein, in dessen Verlauf es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen hatte sich die Lage wieder beruhigt. Der 47-Jährige Kontrahent wurde mit einer leichten Verletzung in ein Krankenhaus verbracht. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen./vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell