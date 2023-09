LPI-J: vorgeschriebenen Fahrtrichtung Einbahnstraße nicht beachtet

Weimar (ots) - Am 13.09.2023, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein in der Meyerstraße, Höhe Hausnummer 33 abgeparkter Pkw Renault Twingo durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Renault war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt, als der vermeintliche Unfallverursacher in die freie Parklücke davor einfahren wollte und dabei mit seiner Beifahrerseite gegen den fahrerseitigen Stoßstangenbereich und ...

