Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf der PI Weimar nach gefährlicher Körperverletzung am 15.08.2023

Weimar (ots)

Am Abend des 15.08.2023, gegen 19:30 Uhr befand sie sich die 30jährige Geschädigte auf dem Stéphane-Hessel-Platz (Nahe der Einmündung zur Karl-Liebknecht-Straße), als sie von einem ihr unbekannten Mann, welcher aus der Karl-Liebknecht-Straße kam, nach einer Zigarette angesprochen wurde. Nachdem die Frau verneinte, wurde der Mann ihr gegenüber ausfällig und beleidigte sie. Nach der verbalen Entgleisung nahm der Mann von dem hiesigen Imbiss / Restaurant eine Bank, stellte diese auf und ließ sie in die Richtung der Geschädigten kippen. Die Bank streifte sie am Arm und landete schließlich auf ihrem Fuß. Im Anschluss verließ der Mann schreiend und schimpfend den Ort des Geschehens in Richtung Bahnhof. Bei dem Mann soll es sich um einen 40+ Jährigen gehandelt haben. Er war dunkel bekleidet und trug ein Basecap. Der Mann wirkte beeinträchtigt. Ob dies auf Alkohol- oder Drogenkonsum zurückzuführen war oder er gesundheitlich beeinträchtigt war, kann nicht gesagt werden. Auf dem Platz befindliche Leute bekamen den Sachverhalt mit, erkundigten sich in der Folge auch nach dem Befinden der Frau. Namentlich sind diese Menschen der Geschädigten allerdings nicht bekannt. Zur Aufklärung des Tathergangs ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt am 15.08.2023 machen können, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

