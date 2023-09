Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf der PI Weimar nach Unfallflucht am 13.09.2023

Weimar (ots)

Am 13.09.2023, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein in der Meyerstraße, Höhe Hausnummer 33 abgeparkter Pkw Renault Twingo durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Renault war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt, als der vermeintliche Unfallverursacher in die freie Parklücke davor einfahren wollte und dabei mit seiner Beifahrerseite gegen den fahrerseitigen Stoßstangenbereich und Außenspiegel des Renault stieß. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Zur Aufklärung des Unfallhergangs ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen zu dem Unfall. Personen, die im Unfallzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Meyerstraße gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

