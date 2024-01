POL-OG: Bietigheim - Schwerer Verkehrsunfall

Forbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es zu einem Zwischenfall in einem Nahverkehrszug am Bahnhof in Forbach. Ein 47-jähriger Lokführer und ein 17-jähriger Fahrgast sollen dabei in Streit geraten sein, in dessen Verlauf es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen hatte ...

