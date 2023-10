Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Waldeck (ots)

Am 22.10.2023 kam es gegen 11:30 Uhr auf der Landesstraße 39, auf Höhe des Abzweigs nach Hohen Schwarfs, zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 18-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrzeugführer eines PKW Polestar, welcher aus Richtung Rostock in Fahrtrichtung Dummerstorf unterwegs war. In dem PKW Polestar befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch eine 40-jährige Frau sowie ein zwei Monate altes Kind. In Folge des Zusammenstoßes verletzten sich die vier Insassen beider Fahrzeuge leicht und mussten zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße 39 war während der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 80.000 Euro. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst

