Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftungen im Nordwesten von Rostock

Rostock (ots)

Am 22.10.2023 gegen 02:30 Uhr erhielt das Polizeirevier Rostock Lichtenhagen den Zeugenhinweis, dass eine männliche Person im Martin-Andersen-Nexö-Ring, in Rostock Evershagen, versucht eine Papiertonne anzuzünden. Der Tatverdächtige flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei mit einem Fahrrad in Richtung Rostock Lütten Klein. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Um 02:47 Uhr teilte die Leitstelle der Feuerwehr Rostock mit, dass ein PKW in der Neustrelitzer Str., in Rostock Lichtenhagen, in voller Ausdehnung brennt. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gab es hier keine. Der PKW VW brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Umliegende PKW und Häuser wurden nicht beschädigt. Um 03:06 Uhr meldete sich die Leitstelle der Feuerwehr erneut und teilte den Brand eines Sofas vor dem Haus in der Warnowallee 7 in Rostock Lütten Klein mit. Auch hier gab es keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Das Sofa wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An der Hauswand kam es zu Rußablagerungen. Verletzt wurde niemand. Gegen 03:43 Uhr, teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit, dass zwei Papiertonnen in der Binzer Str. 2 in Rostock Lütten Klein brennen. Auch hier wurde das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht. Es kam zu keinen weiteren Beschädigungen. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock war zur Spurensicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen. Wer hat in den Morgenstunden des 22.10.2023 zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr verdächtige Personen in den betreffenden Bereichen wahrgenommen oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 49161616 sowie die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Isabell Damaschke Polizeikommissarin Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell