POL-SI: Demonstration von zahlreichen Landwirten in der Siegener Innenstadt

Netphen (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend (28. Dezember) hat eine 76-jährige Frau mit ihrem PKW in einer Waschbox alkoholisiert einen Unfall verursacht. Wenig später ist klar: Sie war bereits davor schon gegen eine Mauer geprallt und weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Seniorin war mit ihrem PKW Mercedes auf der Kronprinzenstraße in Richtung ...

