Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw landet nach Unfall auf dem Dach - beide Insassen sind verletzt -#polsiwi

Bild-Infos

Download

Siegen-Weidenau (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (28. Dezember) ist es nach bisherigem Stand aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall in Weidenau. Ein Pkw landet auf dem Fahrzeugdach, die Insassen werden bei dem Unfall verletzt.

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Kreuztaler mit seinem Seat Ibiza die Straße Auf den Hütten. An der Einmündung zur Siegstraße wollte der junge Mann nach links abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 42-jährigen Frau aus Siegen, die auf der Siegstraße in Richtung Breite Straße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der Seat erfasste das Heck des Citroen der 42-Jährigen. Der Citroen drehte und überschlug sich. Das Fahrzeug landete schließlich auf dem Dach. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit einem Rettungs-wagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr 41-jähriger Beifahrer war leichtverletzt. Der 21-jährige Fahrer des Seat blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 28.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die Siegstraße komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell