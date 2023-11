Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenglan/Mühlbach (ots)

Die Polizei wird am Abend des 24.11.23 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Moorstraße gerufen. Zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt in das Haus verschafft, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten und so in das Anwesen gelangten. Anschließend durchwühlten sie das Anwesen und entkamen unentdeckt. Sie erbeuten nach derzeitigem Ermittlungsstand Gegenstände im Wert von einem mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet daher Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug geben können sich unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.|pikus

