Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verkehrsunfälle durch winterliche Straßenverhältnisse führen zu Vollsperrung der A62

BAB62 - Bann (ots)

Der erste Schnee führt am heutigen Freitagnachmittag zu gleich zwei Verkehrsunfällen auf der A62 bei Bann. Ein 70-jähriger Autofahrer musste nach eigenen Angaben aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers mit seinem Fahrzeug leicht ausweichen. Bedingt durch die schneenasse und glatte Fahrbahn, geriet er dabei ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der linken Schutzplanke und kam schlussendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Nur wenige Minuten und Meter später verlor ein 29-jähriger Fahrer ebenfalls aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse bei einem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit der rechten und dann mit der linken Schutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt, seine 22-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Durch die beiden Unfälle entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die A62, inklusive des Hörnchenbergtunnels, war in Fahrtrichtung Pirmasens für rund zweieinhalb Stunden vollgesperrt.

