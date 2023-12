Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 76-Jährige verursacht alkoholisiert einen Unfall in der Waschbox -#polsiwi

Netphen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (28. Dezember) hat eine 76-jährige Frau mit ihrem PKW in einer Waschbox alkoholisiert einen Unfall verursacht. Wenig später ist klar: Sie war bereits davor schon gegen eine Mauer geprallt und weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Seniorin war mit ihrem PKW Mercedes auf der Kronprinzenstraße in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Mercedes mit unsicherer Fahrweise auf ein Tankstellengelände in der Nähe des dortigen Kreisels fuhr. Ein Tankstellenmitarbeiter konnte außerdem beobachten, dass es im Bereich der Waschbox zu einem Unfall kam. Er habe dann versucht, die Fahrzeugführerin anzuhalten. Diese sei aber zunächst wieder auf die Kronprinzenstraße gefahren. Wenige Meter später habe sie dann aber angehalten und sei ausgestiegen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass noch Teile des Waschschlauches an dem PKW hingen und mitgezogen wurden. Zudem befand sich an dem Mercedes ein weiterer frischer Unfallschaden, der nicht aus der Waschbox stammen konnte. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten bei der Suche nach einer weiteren Unfallstelle die fehlenden Fahrzeugteile im Bereich der Kronprinzenstraße auffinden. Hier war offensichtlich die 76-Jährige mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Steinmauer touchiert. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte an, dass die 76-Jährige deutlich unter Alkohol stand. Sie musste die Beamten mit zur Polizeiwache begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein musste die Seniorin ebenfalls abgeben. Das Verkehrskommissariat hat nun die weitere Bearbeitung übernommen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr sowie Verkehrsunfallflucht.

