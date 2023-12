Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei junge Männer auf dem Heimweg angegriffen

Lohmar (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28. Dezember) kam es zu einer Körperverletzung, bei der zwei Siegburger (21 und 20 Jahre) verletzt wurden. Gegen 04:30 Uhr hielten sich die beiden jungen Männer auf der Straße "Am Bungert" in Lohmar auf. Sie waren auf dem Heimweg, als sie plötzlich von zwei Unbekannten angegriffen, zu Boden gestoßen und geschlagen wurden. Ohne etwas zu sagen, liefen die beiden Tatverdächtigen nach dem Angriff in unbekannte Richtung davon. Nach erster Einschätzung wurden die beiden Geschädigten leicht verletzt. Der 21-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, während der 20-Jährige selbstständig einen Arzt aufsuchen wolle. Die beiden Angreifer werden wie folgt beschrieben: Beide sind etwa 20 Jahre alt und circa 180 cm groß. Einer der beiden hat dunkle Haare. Der andere trug eine schwarze Mütze. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell